21:43:25 Вторник, 17 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в ДТП с участием двух автомобилей пострадали четыре человека

13:10 | 17.06.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 июня 2025. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Kia Mohave» и «ВАЗ-21093» на улице Чаадаева в Пензе.

В Пензе в ДТП с участием двух автомобилей пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 16 июня, за рулем иномарки находился мужчина 1981 года рождения, отечественным автомобилем управлял водитель 1995 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21093» и его два пассажира — женщина 1990 года рождения и мальчик 2024 года рождения — получили телесные повреждения, оказана медицинская помощь, [они были] отпущены. Еще один пассажир – мальчик 2016 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


Читайте также
Житель Заречного получил 6 месяцев исправительных работ за долг по алиментам Житель Пензы получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого
Жительница Никольского района подозревается в поджоге дома соседки В Заречном пенсионер перевел мошенникам около 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензе в ДТП с участием легковушки и маршрутки пострадали два человека Житель Каменского района угнал автомобиль знакомого, чтобы доехать до бани
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама