В Пензе в ДТП с участием двух автомобилей пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 17 июня 2025. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Kia Mohave» и «ВАЗ-21093» на улице Чаадаева в Пензе.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 16 июня, за рулем иномарки находился мужчина 1981 года рождения, отечественным автомобилем управлял водитель 1995 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21093» и его два пассажира — женщина 1990 года рождения и мальчик 2024 года рождения — получили телесные повреждения, оказана медицинская помощь, [они были] отпущены. Еще один пассажир – мальчик 2016 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.