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Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной смертельного пожара в Пензе

10:04 | 23.06.2025 | Происшествия

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Пенза, 23 июня 2025. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в квартире дома на улице Вадинской в Пензе, в результате которого погибла женщина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной смертельного пожара в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 22 июня 2025 года в квартире, расположенной на первом этаже дома на улице Вадинской в городе Пензе, произошел пожар. В квартире после ликвидации возгорания обнаружено тело 23-летней погибшей. При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.


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