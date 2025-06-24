Над Пензенской областью сбито еще два беспилотника — губернатор Происшествия

Пенза, 24 июня 2025. PenzaNews. Еще два беспилотника сбито над территорией Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Еще два беспилотника сбиты на территории области. Жертв и разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 24 июня.

Он призвал «не верить слухам и не поддаваться панике».

«Проявляйте осторожность и доверяйте информации только из проверенных источников», — добавил губернатор.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России, 24 июня в период с 13.00 до 16.05 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 — над территорией Воронежской области, 5 — над Ульяновской областью, по два БПЛА — над Пензенской и Курской областями, по одному — над Белгородской и Саратовской областями.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что с 8.05 до 12.50 дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 — над территорией Воронежской области, 7 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Саратовской области и 2 — над территорией Пензенской области.