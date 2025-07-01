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Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка, пытавшегося залезть на грузовой вагон в Пензенской области

11:01 | 01.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 1 июля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» возбуждено по факту гибели подростка, пытавшегося залезть на грузовой вагон в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка, пытавшегося залезть на грузовой вагон в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вечером 27 июня 2025 года на 197 км железнодорожной станции Колышлей в Пензенской области при попытке залезть на отдельно стоящий грузовой вагон смертельно травмирован электрическим током 14-летний юноша», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Назначены необходимые судебные экспертизы», — добавляется в тексте.


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