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В Бессоновке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине

15:35 | 03.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 3 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в одном из продуктовых магазинов в Бессоновке.

В Бессоновке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Находясь на маршруте патрулирования, стражи правопорядка заметили мужчину, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, который зашел в торговый зал магазина. Правоохранители последовали за ним в целях проведения профилактической беседы, однако гражданин начал громко материться и размахивать руками, грубо нарушая общественный порядок. Росгвардейцы неоднократно сделали дебоширу замечания, ответной реакции на которые не последовало», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


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