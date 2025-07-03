В Бессоновке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине Происшествия

Пенза, 3 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в одном из продуктовых магазинов в Бессоновке.

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«Находясь на маршруте патрулирования, стражи правопорядка заметили мужчину, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, который зашел в торговый зал магазина. Правоохранители последовали за ним в целях проведения профилактической беседы, однако гражданин начал громко материться и размахивать руками, грубо нарушая общественный порядок. Росгвардейцы неоднократно сделали дебоширу замечания, ответной реакции на которые не последовало», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.