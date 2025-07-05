Над Пензенской областью сбит БПЛА Происшествия

Пенза, 5 июля 2025. PenzaNews. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России, в том числе один — над Пензенской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 4 июля до 7.00 мск 5 июля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Брянской области, по девять БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей, восемь БПЛА — над территорией Новгородской области, шесть БПЛА — над территорией Курской области, по три БПЛА — над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА — над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия и по одному БПЛА — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей», — цитирует ТАСС сообщение российского военного ведомства.

Вечером 4 июля на территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность».

В 7.30 субботы, 5 июля, губернатор Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что режим «Беспилотная опасность» на территории региона отменен, над Сердобским районом снят режим «Ковер».