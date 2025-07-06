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Уголовное дело возбуждено по факту гибели девочки, утонувшей в реке Сердобе

10:00 | 06.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 6 июля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели 6-летней девочки, утонувшей в реке Сердобе на территории города Сердобска Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели девочки, утонувшей в реке Сердобе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 5 июля 2025 года в городе Сердобске девочка в компании других детей находилась на пешеходном мостике через реку Сердобу. В результате падения в реку малолетняя утонула. Тело ребенка извлечено из воды сотрудниками МЧС», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти малолетней, причин и условий произошедшего», — добавляется в тексте.


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