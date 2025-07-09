В Каменском районе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 9 июля 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в жилом доме в селе Батрак Каменского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 8 июля 2025 года в доме по улице Совхозной в селе Батрак Каменского района произошел пожар. После его ликвидации в жилом помещении обнаружено тело мужчины. По имеющейся информации, погибший находился в гостях у односельчанина. Хозяину дома удалось спастись из загоревшегося дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.