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Проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре в Пензе

13:30 | 13.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 13 июля 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 47-летнего мужчины в результате пожара в частном доме на 2-м Славянском проезде в Пензе.

Проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре в Пензе

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 12 июля 2025 года в доме на 2-м Славянском проезде в городе Пензе произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело мужчины. По имеющейся информации, он проживал один. При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети или электрооборудования.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.


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