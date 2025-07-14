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Два человека погибли, двое пострадали в ДТП в Пензенской области

13:07 | 14.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 14 июля 2025. PenzaNews. Два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло на 490 км федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области в воскресенье, 13 июля.

Два человека погибли, двое пострадали в ДТП в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, столкнулись «Kia Sorento», «Nissan Tiida», «Scania» и «Haval».

«В результате происшествия [...] водитель автомобиля «Nissan Tiida» [мужчина 1967 года рождения] и его пассажир – женщина 1969 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте. [...] Водитель автомобиля «Kia Sorento» [мужчина 1998 года рождения] получил телесные повреждения и после осмотра [...] был отпущен. Его пассажир – мужчина 1993 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


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