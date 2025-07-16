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В Пензе малолетняя девочка госпитализирована после падения из окна квартиры на 4 этаже

16:07 | 16.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 16 июля 2025. PenzaNews. Девочка 2022 года рождения госпитализирована после падения из окна квартиры на 4 этаже дома на улице Бородина в Пензе, по факту травмирования ребенка организована доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе малолетняя девочка госпитализирована после падения из окна квартиры на 4 этаже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 15 июля 2025 года девочка, облокотившись на москитную сетку, упала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома по улице Бородина в городе Пензе. В момент происшествия в квартире находилась мать ребенка», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время девочке оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.


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