В Наровчатском районе утонул мужчина, организована проверка Происшествия

Пенза, 16 июля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 36-летнего мужчины на реке Мокше в Наровчатском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 15 июля 2025 года мужчина, находившийся в состоянии опьянения, решил искупаться и утонул в реке Мокше недалеко от села Азарапино Наровчатского района. Он погиб в присутствии знакомых, один из которых достал из воды пострадавшего, уже не подававшего признаков жизни», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что следователем был проведен осмотр места происшествия, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.