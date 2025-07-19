11:10:45 Суббота, 19 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре

09:15 | 19.07.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 19 июля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 75-летней женщины при пожаре, который произошел в многоквартирном доме на улице Кижеватова в Пензе.

В Пензе организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 17 июля 2025 года в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Кижеватова в городе Пензе, произошел пожар. В квартире [...] обнаружено тело 75-летней погибшей», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара явилась неисправность электропроводки», — сказано в тексте.


Читайте также
В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе
В отношении жителя Нижнего Ломова, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Жительница Пензенского района лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
Региональный сосудистый центр больницы №6 получил новые прикроватные мониторы Жительница Мокшанского района получила 6,5 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама