В Пензе организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 19 июля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 75-летней женщины при пожаре, который произошел в многоквартирном доме на улице Кижеватова в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 17 июля 2025 года в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Кижеватова в городе Пензе, произошел пожар. В квартире [...] обнаружено тело 75-летней погибшей», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара явилась неисправность электропроводки», — сказано в тексте.