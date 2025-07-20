Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 20 июля 2025. PenzaNews. Двое взрослых и двое детей погибли, еще три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло в Пензенской области в минувшую субботу, 19 июля.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, на дороге в районе села Большая Елань столкнулись «Renault Logan», «Москвич» и «ГАЗель».

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Logan» [мужчина 1981 года рождения] и три его пассажира — женщина 1996 года рождения, мальчик 2017 года рождения и девочка 2016 года рождения — скончались на месте. Водитель автомобиля «ГАЗель» [мужчина 2001 года рождения] и два его пассажира — мужчины 1979 года рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства ДТП выясняются.