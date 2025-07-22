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Росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые спровоцировали конфликт с работником общепита в Пензе

17:00 | 22.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 22 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих пьяных мужчин, которые в ночное время спровоцировали конфликт с работником предприятия общественного питания в Октябрьском районе Пензы.

Росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые спровоцировали конфликт с работником общепита в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тревожный сигнал с охраняемого объекта поступил росгвардейцам поздней ночью. На месте персонал ресторана рассказал правоохранителям, что двое неизвестных, находящихся в состоянии опьянения, подошли к окну автораздачи и спровоцировали конфликт с кассиром. Получив ориентировку, стражи правопорядка приступили к поискам автомобиля, на котором хулиганы попытались скрыться. В результате нарушители были оперативно задержаны двумя экипажами Росгвардии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания на место были вызваны сотрудники Госавтоинспекции и ППС для дальнейшего разбирательства.


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