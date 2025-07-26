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Совершена попытка атаки беспилотника на промпредприятие в Пензенской области — губернатор

08:41 | 26.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 26 июля 2025. PenzaNews. Попытка атаки беспилотника на одно из промышленных предприятий Пензенской области совершена утром в субботу, 26 июля. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Совершена попытка атаки беспилотника на промпредприятие в Пензенской области — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в целях безопасности на территории Пензенской области действуют временные ограничения мобильного интернета.

«Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника», — пояснил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия.

«Прошу относиться к случившемуся с пониманием, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — подчеркнул губернатор.


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