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Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП под Пензой

17:26 | 28.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 28 июля 2025. PenzaNews. Один человек погиб, четверо, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения легковых автомобилей «Mazda» и «Mercedes», которое произошло в селе Богословка Пензенского района в минувшее воскресенье, 27 июля.

Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, за рулем первой иномарки находился мужчина 1987 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1994 года рождения, после столкновения обе легковушки съехали с дороги.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Mazda» – женщина 1989 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Еще один пассажир автомобиля «Mazda» – мальчик 2017 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водители автомобилей, [...] а также пассажир автомобиля «Mercedes» – женщина 1999 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.


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