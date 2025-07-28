В «Спутнике» в ДТП с участием трех автомобилей один человек погиб, пятеро пострадали Происшествия

Пенза, 28 июля 2025. PenzaNews. Один человек погиб, пятеро, в том числе младенец, пострадали в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей, которое произошло на улице Алой в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 27 июля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, столкнулись «ВАЗ-21120», «BMW X6» и «Ford Focus», после удара отечественная легковушка опрокинулась.

«В результате происшествия [...] пассажир «ВАЗ-21120» – женщина 1994 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте. [...] Водитель [мужчина 1998 года рождения] и пассажир – женщина 1987 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. [...] Пассажир автомобиля «ВАЗ-21120» – молодой человек 2005 года рождения, пассажир автомобиля «Ford Focus» – мальчик 2025 года рождения и пассажир автомобиля «BMW X6» – женщина 1990 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.