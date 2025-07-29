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В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме

10:02 | 29.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 29 июля 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту обнаружения тела 65-летнего рыбака в реке Варежке на территории Каменского района Пензенской области.

В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 26 июля 2025 года мужчина направился на рыбалку на реку Варежку в селе Старая Есинеевка Каменского района, после чего перестал выходить на связь. В ночь на 27 июля его тело было обнаружено в реке», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем отмечается, что следователем был проведен осмотр места происшествия.

«Каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.


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