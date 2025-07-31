Пензенский губернатор сообщил об атаке вражеских беспилотников на одно из промышленных предприятий Происшествия

Пенза, 31 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке вражеских беспилотников на одно из промышленных предприятий.

Фото: Pnzreg.ru

«Уважаемые земляки! Вновь совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в четверг, 31 июля.

Олег Мельниченко проинформировал, что в целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета.

«Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника. Сохраняете спокойствие, не поддавайтесь панике. Телефон служб экстренного реагирования — 112», — написал губернатор.

«Еще раз напоминаю о том, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не стать помощником врага. Буду информировать вас о дальнейшем развитии событий. Прошу доверять только проверенным источникам информации», — добавил он.