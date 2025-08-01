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Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Пензенской области, в котором погибли шесть человек

12:01 | 01.08.2025 | Происшествия

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Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. Прокуратура Мокшанского района Пензенской области организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения после столкновения рано утром 1 августа на 571 км федеральной трассы М5 «Урал» автомобилей «Datsun on-DO» и «Chevrolet Epica», в результате которого погибли шесть человек, еще один был госпитализирован с травмами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Пензенской области, в котором погибли шесть человек

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту трагического ДТП.

«На месте происшествия для выяснения причин произошедшего и контроля за действиями правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб находились заместитель прокурора региона Евгений Новиков и прокурор Мокшанского района Иван Кирьянов», — отмечается в тексте.


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