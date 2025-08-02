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ВАЖНО В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность» — губернатор

На территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность» — губернатор

05:05 | 02.08.2025 | Происшествия

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Пенза, 2 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность».

На территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность» — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории города Пензы объявлен режим «Воздушная опасность». Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, SMS-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала «Воздушная опасность», — написал глава региона в своем Telegram-канале рано утром в субботу, 2 августа.

Он добавил, что расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий в Пензенской области, можно найти на интерактивной карте.

Ранее Олег Мельниченко сообщил, что на территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», в целях безопасности граждан действуют временные ограничения мобильного интернета.


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