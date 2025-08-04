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В Земетчино автомобиль съехал с дороги в кювет, погиб мужчина

16:12 | 04.08.2025 | Происшествия

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Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. Автомобиль «Audi Q8» съехал с дороги в кювет на улице Максима Горького в рабочем поселке Земетчино Пензенской области, после чего врезался в забор и дерево, в результате один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

В Земетчино автомобиль съехал с дороги в кювет, погиб мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 2 августа, автомашиной управлял мужчина 1982 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован. Два пассажира – женщины 1982 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пассажир – мужчина 1981 года рождения от полученных телесных повреждений скончался», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


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