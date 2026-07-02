ДТП в Белинском районе с участием пяти машин унесло жизнь мужчины Происшествия

Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Мужчина погиб в результате ДТП с участием пяти транспортных средств — автомобилей «ГАЗель», «Lada Largus», «Mitsubishi Outlander», манипулятора и грузовика «Volvo» с полуприцепом — в Белинском районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на трассе «Тамбов — Пенза» 1 июля, всеми транспортными средствами управляли мужчины: «ГАЗелью» — 1976 года рождения, «Lada Largus» — 1989 года рождения, «Mitsubishi Outlander» — 1967 года рождения, манипулятором — 1979 года рождения, грузовиком с полуприцепом — 1967 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗель» от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пассажирка «Mitsubishi Outlander» – женщина 1974 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.