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В Пензе мотоцикл под управлением подростка столкнулся с автомобилем и сбил трех пешеходов

18:00 | 23.07.2026 | Происшествия

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Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Мотоцикл «Progasi» под управлением несовершеннолетнего и автомобиль столкнулись на улице Кирова в Пензе в районе пересечения с улицей Максима Горького, после чего двухколесный транспорт совершил наезд на трех пешеходов, включая ребенка.

В Пензе мотоцикл под управлением подростка столкнулся с автомобилем и сбил трех пешеходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло вечером 22 июля, за рулем автомобиля находился мужчина 1973 года рождения, мотоциклом управлял юноша 2010 года рождения.

«После столкновения водитель мотоцикла допустил наезд на пешеходов – двух девушек 2005 года рождения и девочку 2012 года рождения», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что водитель мотоцикла и девочка-пешеход были госпитализированы, девушки осмотрены работниками скорой помощи и отпущены.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляется в сообщении.


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