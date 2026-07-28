Участников конфликта на АЗС в Пензе доставили в полицию Происшествия

Пенза, 28 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих участников конфликта, произошедшего в очереди на АЗС в Железнодорожном районе Пензы.

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«В вечернее время на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» с автозаправочной станции, расположенной в Железнодорожном районе Пензы. На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж Росгвардии. Прибывшие сотрудники установили, что между 31-летним водителем автомобиля «Skoda Rapid» и 47-летним водителем «Renault Duster» произошел конфликт из-за очередности заправки автомобилей», — говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что, по предварительной информации, один из мужчин попытался открыть дверь чужого автомобиля и несколько раз ударил по машине, а другой участник конфликта распылил в его сторону содержимое газового баллончика.

«Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия, задержали участников инцидента и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказано в тексте.