«Азия Цемент» гарантирует стабильно высокое качество продукции — Константин Головин Интервью

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Единственный в Пензенской области цементный завод «Азия Цемент» обеспечивает стабильно высокое качество продукции за счет полного и непрерывного контроля на всех этапах производства — от добычи сырья до отгрузки товара автомобильным и железнодорожным транспортом. Об этом в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной заявил директор по качеству ООО «Азия Цемент» Константин Головин.

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Он также разъяснил, на что рядовому покупателю следует обращать внимание при выборе цемента в магазине, рассказал о специфике его производства, и сообщил о знаковых объектах, возведенных с использованием продукции предприятия.

— Константин Иванович, насколько известно, одним из факторов при выборе места строительства будущего завода было наличие сырьевой базы. В итоге инвестор остановился на Никольском районе, где находится Сурско-Маисское месторождение мела и мергеля. На какой период времени должно хватить имеющихся здесь запасов?

— Что касается участка первой очереди карьера, запасы мела способны обеспечить стабильную работу нашего завода на 80 лет вперед, мергеля — на 120.

Основным сырьем является, конечно, мел. Это карбонатная порода, которая добывается методом прямой экскавации и самосвалами «Bell» доставляется непосредственно на промышленную площадку завода.

Кстати, если говорить о карбонатном сырье, Пензенскую область нельзя назвать бедной. Имеются еще месторождения мела достаточно высокого качества, и даже якобы обсуждалось строительство другого цементного завода, но планы не были реализованы. Так что «Азия Цемент» — это первый и на сегодняшний день единственный в регионе завод по производству цемента.

— Мы находимся на смотровой площадке, с которой открывается отличный вид и на карьер, и непосредственно на предприятие. Становится понятно, насколько близко они расположены, а также можно оценить компактность завода в целом. Предлагаю уже непосредственно на производственной площадке проследить за всей технологической цепочкой и увидеть тот путь, который проходит сырье от склада предварительного хранения и бункеров до фасовки готовой продукции, а параллельно побеседовать о том, на выпуске каких типов и марок цемента специализируется Ваше предприятие.

— После запуска завод «Азия Цемент» получил сертификаты на 14 видов цемента. Каждый такой документ подтверждает соответствие всех параметров цемента требованиям ГОСТа и дает право реализовывать эту продукцию.

В настоящее время с учетом реалий рынка ассортимент уменьшен до шести видов. Основная часть выпускаемых нами цементов — это рядовой портландцемент, который наиболее востребован.

Наибольшим спросом на сегодняшний день пользуется, конечно, тип цемента ЦЕМ I 42,5 Н, который мы выпускаем по ГОСТу 31108-2016.

— В чем его преимущество?

— Он относится к высокомарочным цементам, практически универсален и применяется при строительстве многоэтажных зданий и других сооружений.

Также мы выпускаем цемент типа ПЦ 500-Д0 по ГОСТу 10178-85. Он является высокомарочным, бездобавочным и используется при строительстве не только там, где необходимы повышенные требования к прочности — для возведения сооружений гидротехнического характера, мостовых конструкций, конструкций морского, речного предназначения. Так как у него нормированный минералогический состав, он хорош и для дорожного строительства, где предъявляются повышенные требования к морозостойкости, истираемости, ударной вязкости и износостойкости. Наша продукция соответствует всем требованиям, предъявляемым к таким сооружениям.

— Константин Иванович, можете для примера назвать несколько объектов, построенных с использованием произведенного в Пензенской области цемента?

— В их числе — аэродром в городе Саратове, стадион «Мордовия Арена», который был возведен в Саранске к чемпионату мира по футболу, и другие. Более подробную информацию об этом можно найти на нашем сайте.

— Завод в Никольском районе — относительно молодое предприятие, его торжественное открытие состоялось 29 мая 2014 года. На опыт каких стран ориентировались при его строительстве, и насколько он на сегодняшний день отвечает современным требованиям?

— Можно сказать, что мы переняли опыт КНР, не только потому, что китайцы построили наш завод, но и потому, что Китай является лидером цементной отрасли. На сегодняшний день эта страна производит 2 млрд. тонн цемента в год, то есть почти половину мирового годового выпуска. Китайцы и проектировали, и строили этот завод с применением конструктивных и технологических решений Европы и Азии.

— Можно ли говорить о том, что подходы к производству цемента в разных странах отличаются, или же технология везде примерно одна и та же?

— Вообще, если говорить о способах производства цемента, то они всем известны. Пока других нет.

Сухой способ, который принят компанией «Азия Цемент», используется и в Европе, и в Азии, и в Африке. Он считается более экономичным.

При мокром помол сырья осуществляется с добавлением воды. Сырьевая смесь в виде шлама имеет влажность до 40% и выше. Потом эту влагу необходимо выпарить в тепловом агрегате, которым является вращающаяся печь. На это расходуется как минимум на 70% топлива больше. При сухом способе имеется возможность получить экономию топлива.

— Каковы объемы производства на сегодняшний день?

— Проектная мощность завода «Азия Цемент» — 1,86 млн. тонн в год. В мае 2015 года мы вышли на этот показатель и с тех пор работаем на полную проектную мощность.

— Кто является основным потребителем цемента?

— Это предприятия строительной отрасли, производители железобетонных изделий и товарного бетона.

— Пока мы идем дальше, хочу поделиться наблюдением. Мне казалось, что на цементном заводе повсюду должно быть много пыли, но я ее не вижу, воздух чистый.

— Если посмотреть на трубу, которая предназначена для выброса всех отходящих газов, мы наблюдаем, что никакого выброса пыли визуально не определяется.

Уровень пылевыбросов также можно отследить зимой, когда вокруг завода лежит снег. У нас он остается белым.

— Мы с Вами по-прежнему находимся на открытой площадке, но здесь, на этой территории, температура несколько выше. С чем это связано?

— Перед нами основное оборудование для производства цемента. Это вращающаяся печь. Примыкает к ней — вот это сооружение высотой почти 100 метров — циклонный теплообменник, в котором происходят процессы предварительного нагрева, окончательной сушки и декарбонизации сырья.

Основные минералы клинкера, которые обладают гидравлической активностью, формируются во вращающейся печи при температуре 1450°C. Как раз от нее и идет тепло.

— Поясните, пожалуйста, для неспециалистов, что такое клинкер?

— Клинкер — это полуфабрикат, произведенный путем обжига сырьевой смеси заданного химического состава. Из него методом тонкого помола с добавлением гипса получается портландцемент.

Имея качественный клинкер, всегда можно произвести качественный цемент.

— Получается, что именно на этом этапе важно проконтролировать соответствие всех параметров установленным стандартам?

— При выпуске портландцемента на заводе «Азия Цемент» осуществляется непрерывный ежечасный и ежесуточный контроль, начиная от карьера и заканчивая отгрузкой готовой продукции, поэтому выделить какой-то наиболее важный этап нельзя.

— Это означает, что показатели отслеживаются 24 часа 7 дней в неделю?

— Да. Повторюсь, непрерывно. Параметры качества контролируются ежечасно — по исходному сырью, полупродуктам, корректирующим добавкам, готовой продукции.

Наша центральная заводская лаборатория включает в себя несколько лабораторий, в том числе — входного контроля сырья и материалов, оперативного технологического контроля производства, спектрального анализа, петрографических исследований клинкера, физико-механических испытаний продукции.

Что касается петрографического анализа, он позволяет оценить, насколько качественно прошел процесс обжига. Гранулы клинкера, в принципе, на разных цементных заводах выглядят как бы одинаково, и понять качество полуфабриката без определения петрографического состава невозможно.

Отмечу, что у нас есть база петрографических снимков за всю историю предприятия, то есть можно посмотреть, как работала печь в 2014 или, например, в 2015 году.

В лаборатории физико-механических испытаний анализируются основные строительно-технические свойства выпущенной продукции: прочность, сроки схватывания цемента и другие характеристики. Если говорить о колебаниях основных параметров качества, выпускаемых заводом «Азия Цемент» видов продукции, то они ниже среднестатистических. Например, прочность на сжатие по истечении 28 суток твердения колеблется в диапазоне не более +/- 2 МПа, среднестатистическое значение составляет +/- 5 МПа.

— За счет чего удалось добиться этого?

— Все результаты достигнуты шестилетней работой завода.

— Константин Иванович, что происходит, если фиксируются отклонения от ожидаемых показателей?

— Принимаются незамедлительные меры, чтобы обеспечить выпуск продукции надлежащего качества.

— Насколько я понимаю, этому в том числе способствует автоматизация производства, при которой человеческий фактор сведен к минимуму.

— Завод «Азия Цемент» автоматизирован на 99%. Мы используем АСУ ТП — автоматизированную систему управления технологическим процессом — компании Siemens.

Полный контроль за действующим оборудованием, его запуск, остановка, необходимые изменения каких-либо технологических параметров, осуществляются здесь. Это центральный пульт управления предприятием.

Вся важная информация выводится на экраны. Завод управляется, можно сказать, тремя операторами круглосуточно, потому что у нас непрерывный способ производства.

— Оборудование на предприятии используется по большей части китайское?

— Что касается механики, да. Что касается электрики и автоматизации, в основном европейского производства.

— «Азия Цемент» занимается выработкой собственной электроэнергии?

— Мы замещаем часть покупной электроэнергии на собственную. Природный газ пока еще не заменили, но в перспективе, конечно, хотим использовать альтернативное топливо, перенимая опыт передовых развитых стран.

— О каком именно альтернативном топливе идет речь?

— Планируем использование сортированных твердых коммунальных отходов.

— Проще говоря, мусора?

— Да. В Европе это широко применяется. Некоторые цементные заводы на 100% замещают невозобновляемые природные источники топлива — газ, уголь и прочие.

— Сроки реализации этого проекта уже понятны или пока о какой-либо конкретике говорить рано?

— В этом году мы планируем выполнить проектные работы, подготовить документацию. Затем необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы, после этого — коммерческие предложения, в том числе от иностранных компаний. Думаю, что начать использовать альтернативное топливо получится года через два.

— Означает ли это, что на территории предприятия будет возведен новый объект?

— Будет просто дополнение к существующему технологическому оборудованию.

— Константин Иванович, давайте вернемся к теме качества цемента. Могу предположить, что, несмотря на все этапы контроля, у потребителей периодически возникают определенные вопросы или пожелания. Как в этом случае строится взаимодействие?

— На территории завода «Азия Цемент» создана и оснащена необходимым оборудованием бетонная лаборатория, которая занимается определением качества нашего цемента в железобетонных и бетонных изделиях. Она введена в эксплуатацию как раз для сотрудничества с потребителем.

— Как это выглядит на практике? Допустим, производитель железобетонных изделий впервые приобрел продукцию пензенского завода, но при ее использовании столкнулся с какой-то трудностью. Что дальше?

— Если возникают вопросы по какому-то качественному показателю, потребитель может обратиться к нам. На заводе «Азия Цемент» имеется опытный инженер-технолог по бетонам. Он может выехать в том числе за пределы Пензенской области и непосредственно на производстве, если у них имеется необходимое оборудование, помочь подобрать оптимальный состав бетонных смесей с теми заполнителями, которые использует потребитель.

Либо предприятие предоставляет нам свои заполнители, к которым относятся щебень, песок, вода, и наш инженер-бетонщик на базе заводской лаборатории проводит опытные испытания.

Это позволяет и сэкономить — на цементе и заполнителях, и получить качественную продукцию в виде железобетонных изделий или товарного бетона.

— Вообще часто приходится сталкиваться со случаями, когда продукция в той или иной мере не оправдала ожиданий потребителя?

— Обоснованных претензий за время работы с 2013 года нами получено не было.

При использовании цемента, как и другого материала, необходимо соблюдать общеизвестные требования. Иногда это правило игнорируется, что приводит к тем или иным сложностям.

— Можете привести пару примеров?

— Купил мужчина четыре мешка, решил септик сцементировать — два кольца, а цемент не схватывается. Дело в том, что был ноябрь, температура -8°C. В этом и причина. Цемент должен при положительной температуре вступить в химическую реакцию с водой. Это так называемая гидратация, при которой происходит рост кристаллов. При образовании льда это невозможно.

Другая ситуация: производитель бетона использует свой песок, модуль крупности которого не совсем тот, который необходим; свой щебень прочностью меньше допустимой; а также наш цемент. Если готовая продукция не набрала прочность, пошли трещины, технолог предприятия, естественно, укажет, что проблема в цементе, а не в инертных наполнителях, которые, мягко говоря, не совсем применимы согласно нормативным показателям.

— Могу предположить, что в этом случае претензии к цементному заводу бессмысленны, поскольку, помимо внутреннего контроля, наверняка, есть и внешний.

— Вся продукция нашего предприятия проходит процедуру обязательной сертификации, а также радиационный контроль на подтверждение ее безопасности при использовании в строительстве жилых объектов.

«Азия Цемент» сотрудничает с Белгородским центром сертификации в строительстве.

— Как часто проводится данная процедура?

— Ежегодно. Причем два раза в год специалисты из сертификационного центра должны провести технический аудит на соответствие и возможность выпуска качественной продукции.

Завод имеет право отгружать цемент только при наличии сертификата соответствия.

— И все же, если у потребителя будет сомнение относительно приобретенного товара, есть способ проверить качество цемента из определенной партии?

— На нашем предприятии хранятся арбитражные пробы цемента. Правда, мы ни разу за время работы ими не пользовались, слава богу. Они необходимы, чтобы показать истинное качество отгруженной партии в случае какого-либо спора.

— Константин Иванович, как рядовому покупателю, приобретающему цемент в магазине, отличить качественную продукцию от фальсифицированной, которая, к сожалению, встречается в рознице?

— В первую очередь нужно смотреть на упаковку, маркировка которой должна соответствовать установленным требованиям. Следует проверить, чтобы была указана вся необходимая информация: наименование завода, его адрес, марка цемента, ГОСТ, по которому изготовлен данный цемент, масса нетто и так далее.

Кроме того, вся заводская продукция сопровождается документами, подтверждающими качество. В ней говорится о вещественном составе цемента, указывается, какой период схватывания он имеет, какую прочность — в начальные сроки твердения и в конечные. Покупатель сразу понимает, какой результат он получит при строительстве дома или дачи.

Если вы видите в магазине просто бумажный мешок, на котором написано, что внутри портландцемент, это должно насторожить.

Что такое контрафактный цемент? Можно предположить, что некий индивидуальный предприниматель или мелкая фирма, зная, что качественный заводской цемент обладает большим запасом прочности, разбавляет его какой-то добавкой, желательно похожей по внешнему виду. Естественно, качество конечного продукта никто не контролирует, поскольку это невыгодно: увеличил объем, реализовал, получил выгоду. И все.

Фоторепортаж

Завод «Азия Цемент» в Никольском районе

Потребитель после использования цемента с изменившимися показателями качества с большой долей вероятности останется недоволен, поэтому контрафактный цемент неизвестного происхождения, я считаю, наносит вред всей отрасли. Да и не только отрасли. Кто проверяет добавки, используемые для разбодяживания, на радиационный контроль? На содержание химически вредных соединений? Ведь из-за неизвестного происхождения добавок в процессе эксплуатации бетонных изделий и конструкций у потребителя могут не только обостриться хронические заболевания, но и, не дай бог, появиться новые, вплоть до генных мутаций. Самое главное в жизни что? Здоровье наших родных и близких.

«Азия Цемент» как производитель пытается объяснить потребителю, который не является специалистом, насколько он рискует, приобретая контрафактный продукт. Ни один цементный завод не будет нарушать ГОСТы, поэтому мешок с надлежащей маркировкой является гарантом качества продукции, которая в нем находится. Опять же, при наличии сертификата соответствия.

— Вот мы как раз видим, как осуществляется фасовка цемента.

— На нашем предприятии используется автоматическая упаковочная машина «Beumer». Она оснащена специальным устройством для обеспечения точного веса. Мешки укладываются на поддоны автоматическим паллетайзером и обтягиваются термоусадочной пленкой для бережной доставки.

— Насколько я знаю, не так давно на заводе начали использовать новую фасовку тарированного цемента.

— В настоящее время «Азия Цемент» имеет возможность фасовки и отгрузки мешков весом не только 50 кг, но и 25. Также цемент отгружается навалом.

Для перевозки используется два вида транспорта — автомобильный и железнодорожный, в зависимости от того, как удобнее потребителю.

В распоряжении цементного завода есть внутриплощадочные железнодорожные пути и промышленная станция, расположенная в 2 км от предприятия. Она имеет выход на железнодорожные пути общего пользования «Москва — Самара».

— Отгрузка готовой продукции осуществляется с какой-то определенной периодичностью?

— Непрерывно, круглосуточно.

— Константин Иванович, если не ошибаюсь, Вы принимали участие во всех этапах создания завода «Азия Цемент» еще с того времени, когда здесь было цветущее поле. Можно только догадываться о том, сколько труда потребовалось вложить коллективу, чтобы предприятие заработало как хорошо отлаженный механизм. Вы помните тот момент, когда наряду со всеми тревогами и переживаниями в первый раз появилась уверенность, что все получится?

— Душа запела у всех, когда была получена первая тонна клинкера. Это произошло 28 октября 2013 года. До этого у некоторых, наверное, были какие-то сомнения.

— А у Вас были?

— У меня — нет. На сегодняшний день, я думаю, сомнений нет уже ни у кого. «Азия Цемент» — это современный и эффективный цементный завод, возможности которого без преувеличения обширные. Мы можем выпускать разные виды высокомарочного цемента, включая тампонажные и для дорожного строительства. При этом продукцию отличают высокие прочностные характеристики и стабильные параметры качества.

— Константин Иванович, желаю Вам дальнейших успехов и благодарю за интересную беседу!