Каждая капля нашей помощи для кого-то может стать золотой — Инна Назарова Интервью

Пенза, 8 февраля 2020. PenzaNews. Президент благотворительного фонда «Золотая капля» Инна Назарова дала интервью корреспонденту ИА «PenzaNews» Наталье Зыковой, в котором сообщила об итогах деятельности в ушедшем 2019 году и планах на наступивший, рассказала об организации сбора пожертвований, а также о том, какими качествами должен обладать человек, работающий в сфере благотворительности.

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— Инна Таджиддиновна, Вы возглавили фонд «Золотая капля», который создан сотрудниками завода «Азия Цемент», 27 сентября 2019 года, а раньше занимались помощью бездомным животным. Почему Вы решили несколько изменить направление своей деятельности? Как и когда узнали о фонде «Золотая капля»?

— От помощи животным я отошла в 2017 году, потому что у меня появилась другая работа. По образованию я метролог, кандидат технических наук, а благотворительность — это моя жизнь. Но мы все прекрасно понимаем, что заработать ею на жизнь невозможно. Я отреагировала на запрос одного из вузов, где требовался преподаватель. Поняла, что мне на первых этапах очень сложно совмещать две работы, и занялась преподавательской деятельностью.

Предложение поступило в 2019 году, когда у попечительского совета благотворительного фонда «Золотая капля» возникло желание выходить на более широкую аудиторию, рассказывать о деятельности фонда. Здесь чувствуется очень большая поддержка, профессионализм, потому что организацией фонда занимаются люди из бизнеса, и то, как здесь все устроено, действительно сильно отличается от того, как это устраивали мы — как энтузиасты, как любители животных и только во вторую очередь как менеджеры.

— «Золотая капля» существует с ноября 2015 года. Как появилась идея его создания, каковы были основные направления деятельности организации до Вашего прихода? Что непосредственно означает название «Золотая капля»? Оно наверняка имеет определенный смысл.

— Да, название символичное. Оно означает, наверное, то, что и означает слово «благотворительность», по крайней мере, в России. Обратите внимание, как сейчас помогают детям, помогают нуждающимся людям, как очень часто наши знакомые в соцсетях просят помочь — все вместе, кто чем может. Вот золотая капля — это символ того, что каждый может дать каплю, но она окажется для кого-то золотой. Без одной капли может не быть результата.

Основным направлением деятельности фонда была и остается помощь детям с ДЦП. До сих пор мы не сильно расширились, просто добавилась помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, домам-интернатам, но в первую очередь это все равно тяжелобольные дети.

Создание благотворительного фонда было коллективной идеей сотрудников завода «Азия Цемент», потому что когда компания становится сильной, когда человек становится сильным, когда он понимает, что может что-то делать не только для себя, но и для того места, где он живет, или для тех людей, за которых он несет ответственность, он начинает это делать. При этом мы прекрасно знаем, что компания «Азия Цемент» занимается не только благотворительностью, но еще поддерживает спорт, некоторые социальные проекты. Мы видим очень широкий спектр деятельности сильной компании, а благотворительность — это уже более серьезный, осознанный шаг, что-то личное, где нужна большая вовлеченность. Когда у сотрудников предприятия появилось время и разумная инициатива, все случилось.

— Возможно, какие-то масштабные итоги деятельности фонда под Вашим руководством подводить еще рано, но все-таки хотелось бы, чтобы Вы озвучили конкретные цифры и рассказали о его работе в 2019 году.

— Я могу привести данные в динамике: в 2015–2016 году, согласно обобщенной статистике, было собрано 654 тыс. 790 рублей. Вообще для благотворительных фондов Пензы это хорошие деньги. Уже в 2017-м фонд собрал почти миллион — это 940 тыс. 300 рублей. В 2018 году — 2 млн. 216 тыс. рублей, а в 2019-м — почти 2,5 млн. рублей.

Что касается количества удовлетворенных заявок, поступивших в благотворительный фонд «Золотая капля», то все началось с 16 ребят, которым была оказана помощь в 2015–2016 годах. Сегодня у нас на попечении уже 32 ребенка, которым мы помогли.

Кроме того, фондом проводятся различные акции и мероприятия, которые охватывают большое количество детей. Например, в конце прошлого года мы вручили подарки головинщинской школе-интернату в Каменском районе. Они каждый год обращаются к нам с просьбами. В этом году попросили спортинвентарь.

— Насколько мне известно, основные средства в фонд перечисляют сотрудники завода «Азия Цемент». Как это организовано?

— Сотрудники жертвуют по заявлениям, причем только те, кто хотят, — это абсолютно добровольно, и ту сумму, которую они сами для себя решают возможным пожертвовать. Таким образом, получается, что компания дает возможность не только заработать, но и сделать доброе дело. Ведь сами люди иногда об этом или не задумываются, или просто не знают, как и кому можно помочь. А здесь это можно сделать максимально просто: написал один раз заявление, с зарплаты определенная сумма жертвуется, и ты уже точно знаешь, что каждый месяц помогаешь кому-то. Согласно данным на конец 2019 года, в качестве жертвователей выступают 360 сотрудников компании «Азия Цемент».

У предприятия есть корпоративная газета, в которой в том числе публикуется информация о том, каким конкретно детям была оказана помощь, в каком размере, размещаются фотографии, есть контакты благотворительного фонда «Золотая капля» — к нам всегда можно обратиться и уточнить любые подробности. Кроме того, и здесь, в пензенском офисе компании «Азия Цемент», и на заводе в Никольском районе каждый месяц мы размещаем небольшой отчетный плакат, где также рассказываем о том, что сделано фондом.

Когда я только вступила в должность президента благотворительного фонда «Золотая капля», поехала на завод «Азия Цемент» пообщаться с сотрудниками. На встречу пришли почти 100 человек — очень большое количество. Очень внимательно слушали о том, что уже сделано, о планах на будущее. После этой встречи порядка еще 20 человек пошли и написали заявления об отчислении части зарплаты на благотворительность.

Также надо сказать, что сам завод «Азия Цемент» ежемесячно отчисляет средства в благотворительный фонд «Золотая капля» с каждого проданного мешка цемента.

— К Вам за помощью обычно обращаются родители детей с ДЦП. Это заболевание неизлечимо полностью, но заметны ли какие-то результаты после реабилитации?

— Изначально так получилось, что основным направлением нашей деятельности стала помощь детям с ДЦП, то есть тем, кому нужна реабилитация. Почему это важно? Потому что мало кто из пензенских фондов на постоянной основе оказывает такую помощь. Реабилитация стоит больших денег, а результат мы не можем «пощупать». То есть когда люди оказывают помощь при строительстве соцучреждения, покупают подарки, инвалидные коляски, то сразу видят результат, а здесь нет.

Средняя стоимость курса реабилитации для ребенка — 120 тыс. рублей. Таких реабилитаций в год нужно как минимум две, а центры есть и бесплатные, и платные. Я не врач и не могу судить о том, в чем различие, но родители предпочитают пользоваться всеми существующими возможностями, и это реально дает результат.

Бывают разные случаи, все зависит от конкретной формы заболевания, с какой родился ребенок, но по поступающему уже огромному количеству заявок я могу сказать, что если заниматься и форма заболевания не очень тяжелая, то результаты ощутимы. У нас есть, например, девочка, которая сейчас ходит в обычную школу, во второй класс. У нее полностью сохранен интеллект, с речью и двигательным аппаратом небольшие проблемы, но она полноценная, как все бегает на переменах и мечтает танцевать.

— А Вы лично общаетесь с ребятами и их родителями, и насколько это трудно для Вас с психологической точки зрения?

— Да, общаюсь. Обычно все начинается с подписания документов, потом уже благодарности поступают от родителей, фотографии. Более того, у нас есть ряд ребят, особенно в Никольском районе, где находится завод, которые являются нашими постоянными подопечными. Мы им оказываем помощь не только в реабилитации, но и в различных запросах: сопровождение куда-то можем оплатить, оказать помощь в приобретении технических средств реабилитации, ходунки, трости купить по необходимости. Плюс мы проводим мероприятия для детей, например, новогодние елки.

В этом году в одном из торговых центров стояла елочка с открытками, где были написаны желания наших ребят. Любой человек мог взять открытку, купить то, что там написал ребенок, положить под елку, и в конце декабря мы эти подарки торжественно с Дедом Морозом вручили детям. Настолько приятно — весь город откликнулся, правда! Поддерживала мероприятие одна компания, которая пообещала приобрести подарки для тех ребят, для которых никто ничего не купит, но их не пришлось просить. Все получили подарки, всем купили абсолютно все, даже попугая.

— Он тоже лежал под елкой?

— Нет. Ладно, признаюсь. Это я купила попугая, он жил у меня дома. И в нужный момент я его привезла.

Просто это, конечно, не дается, но я долго готовилась к тому, чтобы первый раз встретиться с родителями, ведь и реакции у них бывают неоднозначные. Я и сама прекрасно понимаю, насколько им тяжело просить, поэтому во время общения я выкидываю из головы, что это человек нуждающийся, а я сейчас выступаю в роли президента фонда. Что касается самих ребят, то они открыты к общению, поэтому с ними не чувствуешь себя как-то по-особенному. Все зависит от личного настроя — я иду с открытым сердцем, поэтому мне нетрудно.

— Как и в каких случаях фонд принимает решение об оказании помощи?

— Существует благотворительная программа, в рамках которой мы действуем, она утверждена Минюстом. Есть ряд формальных моментов — документы, которые нам заранее должны предоставить родители, потому что в современном мире бывает всякое, и проверять эту информацию мы обязаны.

По формальным признакам сейчас отказов нет, но тем не менее в 2020 году мы оплачиваем реабилитацию только 15 ребятам. Больше фонд пока позволить себе не может. В прошлом году фондом было поддержано 11 ребят. В этом мы подняли планку, но и количество заявок стало больше — свыше 30. Кому-то пришлось отказать, но опять же я подчеркну, что это не окончательный отказ, а изменение формата поддержки. Мы их ставим в очередь, и если у фонда будет возможность, мы поможем. Очередь формируется исходя из срочности и необходимости, из финансового положения семьи.

— Кто является сотрудниками фонда «Золотая капля»? Большая ли у Вас команда?

— Официально в фонде сейчас числятся два человека — это я как президент и еще молодой человек Иван Зацепин, наш бывший подопечный с ДЦП. Он работает удаленно, ведет соцсети. Иван себя отлично зарекомендовал в этом качестве, занятость у него пока невысокая, потому что мы только начали соцсети осваивать, подбираем с ним контент. Попечительский совет и другие сотрудники компании «Азия Цемент» не являются работниками благотворительного фонда, но также помогают в его текущей деятельности.

— С какими сложностями обычно сталкивается руководитель благотворительного фонда?

— Самое непростое — это отказывать, а еще понимать, что твои возможности ограничены и всем не поможешь. И есть еще сложность, с которой не только сотрудники благотворительного фонда встречаются, потому что взаимодействие с людьми — это всегда непросто. Все люди разные, часто приходится тратить достаточно много времени на то, чтобы объяснить, почему кому-то в этот раз помогли, а кому-то не помогли, почему мы просим документы, что дальше происходит с этими документами и так далее.

— Инна Таджиддиновна, хотелось бы подробнее остановиться на планах развития фонда в наступившем 2020 году. Какие направления деятельности станут основными? Будут ли появляться новые проекты?

— Мы планируем участвовать в получении грантов, все средства которых будут также направлены на благотворительность. Например, раньше политика Фонда президентских грантов была такова, что поддерживались только большие проекты крупными суммами. Сейчас все изменилось, и заявку может написать любая некоммерческая организация на любую сумму, хоть 50 тыс. рублей, хоть 50 млн. рублей, это никак не ограничено. Плюс есть грант правительства Пензенской области, грант администрации Пензы. Мы постараемся не упустить ни одного шанса. Сильно распыляться не будем, но на этих уровнях рассмотрим все конкурсы и везде поучаствуем.

Естественно, помощь детям с ДЦП никуда не денется, это основное направление нашей деятельности и по затратам временным, и по финансовым. Кроме того, мы планируем продолжить помогать учреждениям, в которых находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, реабилитационным центрам, домам-интернатам.

Компания «Азия Цемент» и наш благотворительный фонд очень плотно сотрудничают с центром для детей из неблагополучных семей и детей-инвалидов «Мечта» в Никольске. Так как производство находится в Никольском районе, мы именно там пытаемся менять социальное положение и этой организации помогаем. С помощью грантовых средств постараемся оборудовать у них комнату психологической разгрузки и спортплощадку. Если получится, будет здорово.

Также мы поддерживаем головинщинскую школу-интернат. Какое-то время мы помогали мокшанскому детскому дому-интернату. Кичкилейскому реабилитационному центру помогаем собрать детей к школе, покупаем необходимые школьные принадлежности.

Спортивные мероприятия будем стараться устраивать и в Пензе, и в Никольске. В прошлом году в День защиты детей был благотворительный забег для жителей Никольска, и в этом году мы его обязательно повторим. В них принимают активное участие в том числе наши подопечные.

Также мы будем продолжать поддерживать детей с другими заболеваниями. К нам обращаются иногда и родители детей с онкологией. В конце прошлого года мы собрали 250 тыс. рублей для заболевшей девочки. Сейчас она лечится в Германии. Однако глобально расширять работу фонда пока, наверное, не получится.

— На Ваш взгляд, можно говорить о том, что пензенский бизнес активно занимается благотворительностью, проявляя таким образом социальную ответственность? И дает ли такая деятельность какие-то налоговые преференции?

— В Пензе очень много благотворительных организаций, у каждой есть свои инструменты для вовлечения бизнеса. Например, благотворительные спектакли, когда вы можете помочь не конкретно деньгами, а привлечь зрителей и таким образом средства. Я считаю, что в плане вовлеченности бизнеса в благотворительность ситуация у нас в Пензе достаточно хорошая, но все же есть к чему стремиться. Может быть, настал тот момент, когда бизнесу уже неинтересно просто отдавать деньги, а хочется еще каким-то образом поучаствовать, и наша задача, благотворительных организаций в принципе, — предоставить такую возможность, предложить такой благотворительный продукт, который будет интересен потенциальным жертвователям не только из бизнеса, но, возможно, и из политики, и частным лицам. Такой новый уровень благотворительности.

Что касается налоговых преимуществ, то в Пензе региональным законодательством не предусмотрены никакие налоговые льготы для бизнеса, занимающегося благотворительностью. По России такое возможно — в Ульяновске, например, недавно соответствующий документ приняли. У нас такого нет. Кстати, физическое лицо может получать налоговый вычет в любой точке Российской Федерации: если вы жертвуете официально в фонд, банк дает вам квитанцию, что вы внесли благотворительное пожертвование, и с ней можно обратиться в налоговую службу.

Есть показатели у определенных организаций, в число которых входит корпоративная социальная ответственность, учитывается корпоративное волонтерство, но таких мало — это либо государственные учреждения, либо крупный бизнес, банки какие-то могут себе позволить ставить такую задачу перед сотрудниками, но рядовой владелец, например, пекарни вряд ли будет этим заниматься. Ему просто не по силам.

— Что же движет нашим бизнесом?

— Доброе сердце. И это важно, это самое главное. Пока есть добрые помыслы и добрые порывы, мы не пропали.

— Завершая интервью, хотелось бы узнать, какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать человек, основным родом деятельности которого является благотворительность?

— Таких качеств много. Формальные — коммуникабельность, стрессоустойчивость — мы в расчет не берем. Основное качество, которым нужно обладать, — это желание делиться, потому что если ты не делишься деньгами, как жертвователи, то ты делишься своим временем, делишься своими знаниями. Иногда приходится делиться тогда, когда ты даже не хочешь этого делать, потому что подопечные, с которыми ты работаешь, становятся, я не могу сказать, членами семьи, их слишком много, и это будет лукавство, но членами твоей жизни.

Кроме того, нужно быть готовым к тому, что ты часто не согласен с бюрократической нагрузкой, некоторые моменты иногда очень сильно бьют по рукам. Но это не должно быть преградой, и если есть организации, которые находят в себе силы решить эти проблемы, то мы, наверное, тоже можем и должны. И быть позитивными! Это важно, иначе ничего не получится.

— Большое спасибо за интересную беседу!