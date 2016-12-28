Пензенские абоненты «МегаФона» могут посмотреть «Елки» бесплатно Связь и ИТ

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Пензенские зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» могут получить бесплатный доступ к просмотру комедии «Елки» в рамках акции, которая будет действовать в период по 8 января 2017 года включительно.

Фото: Megafon.tv

«Первые, вторые и третьи «Елки», а также фильмы «Елки 1914» и «Елки лохматые» доступны для бесплатного просмотра всем пользователям, зарегистрированным в сервисе « МегаФон.ТВ », а также тем, кто подключился к нему в период с 19 декабря по 8 января», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения «МегаФона».

В компании напомнили, что первый фильм «Елки», вышедший в 2010 году, состоял из снятых разными режиссерами восьми новелл, связанных между собой и происходящих 31 декабря в 11 российских городах.

«В основу сюжета была положена теория «шести рукопожатий», согласно которой каждый человек на Земле знает другого через шесть знакомых. В кинотеатре фильм посмотрели 4 млн. зрителей, а сборы составили более 22 млн. долларов», — сказали в пресс-службе.

В «МегаФоне» добавили, что за прошедшие шесть лет новогодняя история от Тимура Бекмамбетова получила продолжение в виде второй и третьей частей, также фильмов «Елки 1914» и «Елки лохматые».