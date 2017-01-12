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В Пензе Роскомнадзор оштрафовал МТС

18:30 | 12.01.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Роскомнадзор признал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и должностное лицо пензенского филиала компании виновными в использовании радиочастотного спектра без соответствующего разрешения.

В Пензе Роскомнадзор оштрафовал МТС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как уточняется на сайте управления Роскомнадзора по Пензенской области, юридическое и должностное лица признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.4 КоАП РФ «Нарушение правил проектирования, строительства, установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств».

По результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях они привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 10 тыс. 600 рублей.
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