Пензенские абоненты «МегаФона» за одну ночь проговорили 7,5 млн. минут Связь и ИТ

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Абоненты «МегаФона» в Пензенской области проговорили 7,5 млн. минут в новогоднюю ночь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения компании.

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«Это равно 14 годам одного непрерывного разговора и вдвое больше, чем в обычный декабрьский день. Самым активным оказалось время с 16.45, а на междугороднем направлении — с 19.00 31 декабря», — пояснили в Пензенском региональном отделении «МегаФона».

В компании уточнили, что объем передачи данных через Интернет был на уровне обычного дня и составил почти 27 Тбайт, половина из которых пришлась на абонентов сети 4G.

«Если перевести эти терабайты в количество селфи, то получится более 28 млн. штук», — сказали в пресс-службе.

По словам директора Пензенского регионального отделения «МегаФона» Алексея Брюхачева, в этом году абоненты компании поздравили своих близких партнеров и друзей в основном телефонными звонками.

«Наша сеть успешно справилась с экстремальными нагрузками, которые традиционно возникают в массовые праздники. Успешность голосовых вызовов сохранилась на обычном уровне, а это значит, что более 800 тыс. наших абоненты были услышаны своими друзьями, близкими и партнерами», — сказал он.