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В Пензенской области часть объектов ФГУП «Охрана» оснащена термо-SIM-картами от «МегаФона»

11:04 | 08.02.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Около 200 термо-SIM-карт от «МегаФона» установлено в приемно-контрольных приборах на объектах, обслуживаемых ФГУП «Охрана» Росгвардии в Пензенской области.

В Пензенской области часть объектов ФГУП «Охрана» оснащена термо-SIM-картами от «МегаФона»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения «МегаФона», приборы охранной сигнализации не всегда установлены в нормальных условиях — есть и неотапливаемые склады, где зимой постоянно низкая температура.

«Обычные SIM-карты сезонные перепады просто не выдерживают. Выход ФГУП «Охрана» нашла в термо-SIM. Такие карты работают в диапазоне от -40ºС до +105ºС. Кроме того, такие карты устойчивы к коррозии и вибрациям. Это значит, что приемно-контрольные приборы «Струна-5GSM», которые передают сигнал с охраняемых объектов на центральный пульт, работают с термо-SIM без перебоев», — пояснили в компании.

По словам директора по технике ФГУП «Охрана» Игоря Моисеева, выводы о надежности данных SIM-карт были сделаны за достаточно короткое время.

«Новые мобильные технологии еще и очень удобны. Сотовые сети позволяют эффективно контролировать объекты, не совершая постоянных плановых объездов: только в случае получения тревожного сигнала наши сотрудники выезжают на место. В остальное время на страже спокойствия наших клиентов умные системы с особо устойчивыми SIM-картами от нашего оператора», — сказал он.
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