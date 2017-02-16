В Пензе начала работу межрегиональная конференция по интернет-рекламе Связь и ИТ

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Межрегиональная конференция по продвижению компаний в Интернете с участием представителя «Яндекса», а также приглашенных докладчиков из Москвы и Санкт-Петербурга начала работу в пензенском ресторан-холле «Frau Gross» в четверг, 16 февраля.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель агентства цифрового маркетинга «НеВсем» Павел Берсенев, в качестве слушателей на конференцию зарегистрировались около 200 человек.

«Хотим немного поднять уровень образования в этой отрасли, потому что видно и по клиентам, и по специалистам, что это актуально, но некуда пойти, не к кому обратиться», — добавил он.

Павел Берсенев отметил, что подобные мероприятия планируется проводить регулярно.

«Не всегда это будет целый день, не всегда это будет один день, может быть, не всегда это будет платно. Мы хотим сделать это на постоянной основе», — пояснил собеседник агентства.

Как ожидается, в течение дня перед слушателями выступят семь спикеров.

Так, владелец сервиса сбора ключевых фраз MOAB Илья Исерсон расскажет, как создать отдел продаж на входящих звонках из контекста и SEO.

О том, как эффективно использовать рекламные бюджеты, сообщит директор по маркетингу eLama.ru Александра Литманович.

Основатель сервиса обратного звонка CallbackKILLER Алексей Молчанов пояснит слушателям механизм автоматизированных продаж.

Своим опытом продвижения автобизнеса в Интернете поделится совладелец компании «Честное авто» Евгений Букин.

С докладом «Ключевые бизнес-процессы и экосистема сервисов в электронной торговле» выступит главный редактор интернет-издания Shopolog.ru Игорь Назаров.

Менеджер по работе с клиентами компании «Яндекс» Наталья Пономаренко представит новый взгляд на инструменты контекстной рекламы.

Завершит конференцию выступление владельца дизайн-студии Сергея Скоморохова, который предложит три базовых принципа рекламной йоги.