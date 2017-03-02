Еще 18 пензенских сел подключат к Интернету в рамках устранения цифрового неравенства Связь и ИТ

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Жители 18 сел и деревень Белинского и Нижнеломовского районов Пензенской области получат в 2017 году доступ в Интернет по технологии Wi-Fi в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», реализуемого «Ростелекомом».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Для этих целей до населенных пунктов будет проложен 241 км волоконно-оптических линий связи.

В ходе рабочей встречи с председателем комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, членом фракции «Справедливая Россия» Леонидом Левиным директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов сообщил, что за два года с момента старта проекта точки доступа уже появились в 63 населенных пунктах региона.

По его словам, благодаря «Устранению цифрового неравенства» жителям небольших сел стали доступны возможности портала госуслуг и сайтов органов власти, а в рамках специального тарифного плана они могут пользоваться неограниченным доступом в сеть.

«Одна из задач проекта — обеспечить информационную прозрачность региона, создать предпосылки для реализации различных общественных и бизнес-проектов, в том числе и в удаленных населенных пунктах. Например, если у бизнеса возникнет потребность развернуть на территории некое производство, то соответствующая телекоммуникационная инфраструктура в селе уже будет», — пояснил Лев Дятлов.

В свою очередь Леонид Левин отметил, что проведение в небольшие населенные пункты и удаленные села универсальных услуг и ВОЛС для частных пользователей, а также развитие полноценных информационно-коммуникационных сетей является чрезвычайно важной государственной задачей.

«От интернетизации различных сфер жизни зависит и состояние экономики всего государства. Это делает работу операторов связи одним из важнейших аспектов жизни страны. Моя общественная приемная за время работы получила немало обращений, связанных с услугами связи и интернет-доступом. Рассчитываю, что в дальнейшем мы сможем совместно решать различные вопросы, связанные с компетенцией «Ростелекома» в интересах граждан и Пензенской области в целом», — добавил депутат.

В ходе встречи также обсуждалось развитие сетей связи в регионе, участие «Ростелекома» в проектах «Система 112», «Безопасный регион» и ряда других — в сферах образования и здравоохранения.

Кроме того, Леонида Левина проинформировали об инициативе «Ростелекома» выступить в качестве инвестора по проекту «Энергоэффективность уличного освещения» в муниципальных образованиях Пензенской области.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», он предусматривает модернизацию уличного освещения, в том числе замену существующих светильников на более экономичные светодиодные.

«При этом увеличения бюджетных расходов не потребуется. Затраты инвестора, которым в данном случае готов выступить «Ростелеком», возмещаются из экономии, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Эта экономия, которая достигает 75%, может централизованно направляться, в том числе и на реализацию концепции «Безопасный регион», включающую в себя видеонаблюдение и централизованное оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. «Ростелеком» готов выступать уже в качестве системного интегратора этой концепции в целом», — пояснили в компании.