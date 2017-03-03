«Ростелеком» даст скидку до 50% на домашний интернет при подключении мобильной связи Связь и ИТ

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома» могут получить скидку в размере до 50% на «Домашний интернет» при подключении мобильной связи.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Предложение действует в рамках федеральной акции «Два интернета».

По ее условиям, при одновременном подключении и использовании услуг безлимитного интернета дома и мобильной связи «Ростелекома» будет доступна скидка на «Домашний интернет».

«Первые два месяца новые абоненты в рамках акции «Два интернета» получают скидку на оплату услуги «Домашний интернет» в размере 50%. В дальнейшем ее размер будет зависеть от суммы ежемесячной оплаты услуг мобильной связи. Максимальная скидка в размере 50% предоставляется, если оплата мобильных услуг составит более 500 рублей в месяц. При меньших объемах она будет варьироваться от 10% до 25%. То есть чем активнее пользуешься услугами мобильной связи, тем дешевле услуги связи дома», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании отметили, что при расчете скидки за «Домашний интернет» суммируются платежи за мобильную связь всех членов семьи, что позволяет получить максимальную выгоду.

«Для этого необходимо предварительно привязать SIM-карты к лицевому счету услуги «Домашний интернет». Это условие распространяется и на действующих абонентов, если они подключены или перейдут на тарифные планы «Домашнего интернета», участвующие в акции», — сказали в филиале.

В пресс-службе добавили, что абонентам, которые помимо перечисленных услуг пользуются также «Интерактивным ТВ» и домашним телефоном от «Ростелекома», доступны дополнительные преимущества.

«Если сумма оплаты мобильных услуг превышает 500 рублей в месяц, то для обладателей домашних телефонов скидка на предоставление в пользование абонентской линии составит 50%. А еще звонки с домашних телефонов на мобильные номера «Ростелекома» стоят 0 рублей», — пояснили в компании.

В филиале уточнили, что заявки на участие в акции «Два интернета» принимаются по 31 мая 2017 года на сайте оператора, где детально прописаны ее условия , по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания.

«Ростелеком» предлагает отличное решение для семейного бюджета. Чем больше услуг от компании использует семья, тем больше экономия. Акция «Два интернета» стартует в первый весенний день, когда хочется подумать и об обновлении гардероба, и о дачном сезоне, и о предстоящем отпуске. Привычные домашние услуги теперь можно буквально взять с собой — в дорогу или на дачу», — резюмировали в пресс-службе.