Учитель информатики из Тамалинского района награжден за победу в конкурсе «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Учитель информатики средней школы села Вишневого Тамалинского района Пензенской области Виктор Андрияшкин, победивший по итогам всероссийского конкурса «Классный интернет» в номинации «IT — выбор профессии», получил ценный приз от компании «Ростелеком».

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Жюри высоко оценило представленный педагогом проект Blockly.ru, который ориентирован на будущих программистов. Виктор Андрияшкин собрал на своем сайте серию заданий, обучающих основам программирования. Они предназначены для тех, кто не имеет опыта в этой сфере.

Вручая подарок победителю в торжественной обстановке — в присутствии коллег и учеников, пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров отметил что основной задачей конкурса являлось поддержание интереса учащихся и педагогов к IT-сфере.

«Интернет сегодня выполняет не только коммуникативную функцию, то есть позволяет общаться и видеть друг друга онлайн. Глобальная сеть играет огромную роль, а в умелых руках интернет превращается в инструмент созидательный, приносящий пользу как отдельному человеку, так и целым отраслям», — сказал он.

В свою очередь педагог пояснил, что когда работал над проектом, не думал ни о каких конкурсах и наградах.

«Мне просто было интересно это направление. Я посчитал, что визуальное программирование — это то, что нужно в школе», — отметил Виктор Андрияшкин, добавив, что язык Blockly пришел с Запада и постепенно стал востребованным в России на начальных этапах обучения программированию.

Он добавил, что разработанный им проект за счет наглядности позволяет заинтересовать детей, которые впоследствии могут познакомиться с более серьезными языками программирования.

Всероссийский конкурс реализованных на практике школьных проектов «Классный интернет» проводится компанией «Ростелеком» с 2015 года.

Каждый год он посвящен отдельной теме. В 2016 году она звучала как «Профориентация молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий».

Всего от участников поступило 166 заявок, авторами которых были учителя и школьники из всех регионов России. Особенно активными оказались представители Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов.

Эксперты отобрали 30 проектов, которые прошли в финал. Затем из них были определены победители в трех номинациях: «IT — выбор профессии», «IT-общение» и «IT-помощь». Еще шести авторам было присвоено звание лауреата.