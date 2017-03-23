Количество абонентов «МегаФона» в Пензенской области выросло на 20% Связь и ИТ

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Количество абонентов «МегаФона» в Пензенской области выросло в 2016 году на 20%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

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«2016-й стал годом трансформации. «МегаФон» осуществляет переход от мобильного оператора к компании интегрированных цифровых коммуникаций. Ключевым фактором для этого стала покупка Mail.ru Group. В Пензенской области 2016 год запомнился цифровизацией абонентской базы. На данный момент в компании более 875 тыс. абонентов, 41% которых используют мобильный интернет», — пояснили в пресс-службе оператора связи.

В компании уточнили, что наибольшим спросом в прошлом году пользовались пакетные тарифы — каждый второй новый абонент выбирал одно из предложений линейки «Все включено».

«Для корпоративных клиентов прошедший год запомнился активным внедрением «умных» услуг. Так, в топ-5 вошли виртуальная АТС, мобильное информирование, «МультиФон», сервисы M2M — технология, позволяющая машинам обмениваться информацией друг с другом, и 8-800», — сказали в пресс-службе.

В компании обратили внимание на то, что «МегаФон» в 23 городах и районных центрах области стал партнером проведения всероссийской сельхозпереписи.

«Оператор реализовал проект по обеспечению доступа в интернет и предоставлению услуг мобильной связи для фельдшерско-акушерских пунктов. Партнером оператора стал и технопарк «Рамеев», — добавили в пресс-службе.

По словам директора пензенского регионального отделения «МегаФона» Алексея Брюхачева, количество активных пользователей интернета 4G выросло на 90%.

«МегаФон» по-прежнему остается пионером в развитии скоростной сети 4G/LTE в Пензе и районах области. Мы завершили сделку по покупке «СМАРТС-Пенза», что дало «МегаФону» самый широкий частотный ресурс в регионе, а, значит, мощное и долговременное технологическое преимущество», — отметил он.

Алексей Брюхачев добавил, что в 2017 году компания продолжит создавать условия для роста количества интернет-пользователей, увеличивать емкость сети и скорости мобильного интернета, а также будет улучшать пакетные тарифы и обслуживание клиентов.

Ожидается, что оператор также продолжит работу по развитию точечных высокотехнологичных решений, созданию новых продуктов, в том числе и в инновационном направлении Big Data, способных улучшать качество предлагаемых бизнес-клиентами услуг, увеличивать их прибыль и снижать издержки.