Спасск стал лидером по популярности электронного счета за услуги связи «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Спасск стал лидером среди населенных пунктов в Пензенской области, в которых наиболее востребован электронный способ доставки счета за услуги связи «Ростелекома».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», доля получателей платежного документа в электронном виде от общего количества абонентов составила в этом городе 65%.

«На втором месте с показателем 32% город Кузнецк, на третьем месте Тамала — 30%. Прирост подписчиков также наблюдается в Пензе, Каменке и Сердобске. В среднем ежемесячно на электронные формы взаимодействия с компанией переходят более 1 тыс. абонентов. Всего в Пензенской области электронным счетом пользуются более 60 тыс. абонентов. Из них 40 тысяч получают счет через единый личный кабинет , другая часть — по электронной почте», — добавили в компании.

В пресс-службе уточнили, что электронный счет в цветном формате PDF приходит на электронную почту или в личный кабинет значительно раньше доставки бумажного.

«Оплатить электронный счет можно в личном кабинете, на сайте компании, при помощи систем электронных платежей в интернете, а также другими привычными абонентам способами. Для своевременного пополнения баланса лицевого счета абонентам предоставляется возможность настроить функцию «Автоплатеж». Кроме того, управлять услугами можно со смартфона или планшета при помощи мобильного приложения «Мой Ростелеком», — добавили в компании.

В «Ростелекоме» отметили, что подписаться на электронную доставку счета абоненты могут на сайте компании, в Едином личном кабинете, в центрах продаж и обслуживания клиентов.

По словам директора по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антона Яковлева, дистанционные сервисы помогают компании взаимодействовать с клиентом 24 часа в сутки семь дней в неделю.

«Мы отмечаем рост спроса на электронный сервис доставки счетов не только в городах, но и районных центрах и сельских населенных пунктах. Особой популярностью пользуется доставка счета в единый личный кабинет клиента — полноценный офис самообслуживания. С помощью ЕЛК также можно получать и оплачивать счета за услуги связи своих родственников, проживающих в отдаленных населенных пунктах Пензенской области. Это просто и удобно, а, что самое главное, такая процедура займет у абонента буквально несколько минут», — пояснил он.