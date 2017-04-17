Конференция «Secon-2017» будет интересна не только техническим специалистам Связь и ИТ

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Межрегиональная конференция «Secon», которая проводится в Пензе с 2007 года, на этот раз будет интересна не только разработчикам программного обеспечения, но и HR-специалистам, маркетологам, инвесторам, представителям власти, а также работникам образования.

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Двухдневный формат мероприятия позволил организаторам значительно расширить тематику выступлений.

Как отмечается на сайте конференции, в пятницу, 21 апреля, география экспертов нетехнического дня представлена специалистами из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Великого Новгорода, Ульяновска и Самары.

В секции «Управление персоналом» ключевыми станут вопросы лояльности персонала в IT-компаниях. Участники панельной дискуссии обсудят нюансы мотивации, а также постараются ответить на вопрос о том, стоит ли удерживать нелояльного работника любой ценой. В работе секции примет участие директор по организационному развитию HeadHunter Марина Львова.

В блоке «Образование и бизнес» запланирована панельная дискуссия на тему «Роль вуза в становлении программиста». В качестве модератора выступит менеджер отдела проектной деятельности и фандрайзинга Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Игорь Куприенко. Собравшиеся обсудят проблему несоответствия уровня подготовки кадров в пензенских вузах потребностям потенциальных работодателей.

Также интерес представляет секция «Развитие бизнеса». В ее рамках будет дан ответ на вопрос о том, можно ли создать прибыльный бизнес в регионе и какие для этого нужны условия. Участники рассмотрят возможные риски и проблемы, а также предложат свои решения. Ключевым событием станет панельная дискуссия «Уезжать нельзя остаться», запятую в названии которой участникам предстоит поставить в процессе обсуждения.

Еще один блок — «Работа на внешних рынках» — посвящена продажам и локализации продуктов. Заметное место в работе этой секции займут эксперты из Томска, которые поделятся своим опытом.

Блок «IT как драйвер развития региона» позволит оценить состояние и перспективы взаимодействия государства и бизнеса, работающего в сфере информационных технологий. В роли спикеров выступят начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин, генеральный директор компании «Росоператор» Олег Звонов и эксперт Фонда развития интернет-инцииатив Михаил Шатров.

Также на конференции предусмотрена секция «Управленческий и бухгалтерский учет».

Второй день, 22 апреля, будет похож на прежние конференции «Secon». Запланировано обсуждение последних трендов в технологиях и инструментах разработки программного обеспечения, методологии и управлении проектами. Будут представлены доклады по базам данных, frontend разработке, контролю качества, информационной безопасности и другим направлениям.

На сайте мероприятия можно задать вопрос любому из спикеров, а также договориться о встрече в дни конференции.

Организатором IX межрегиональной конференции «Secon» является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, в состав которой входят компании «CodeInside», «Bit.Games», «FunCorp», «Rails Jedies», «Тортуга», «Росоператор», «Мое Дело» и «Vigrom Corp.».

С 2013 года мероприятие поддерживает правительство Пензенской области.

С 2014 года соорганизатором выступает АО «Центр кластерного развития».