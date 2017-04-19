«Умные» устройства от «МегаФона» стали доступны пензенским абонентам Связь и ИТ

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. «Умные» устройства от Life Control стали доступны в пензенских салонах «МегаФона» по предзаказу.

Фото: Lifecontrol.ru

По словам руководителя по развитию IoT проектов MegaLabs Сергея Соболева, пилотный запуск Life Control состоялся в декабре 2016 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«На протяжении нескольких месяцев мы собирали отзывы клиентов. В результате значительно изменились алгоритмы работы некоторых устройств, а логика управления приборами стала проще и понятнее. Наша система постоянно улучшается, появляются новые функции, многие из которых подсказаны пользователями», — пояснил он.

Как отметил директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский, компания первой из операторов представила комплексную систему «Умного дома», которую отличает широкий функционал и невысокая цена.

«Начальный этап реализации проекта и сбора обратной связи первых пользователей завершен, и я с радостью хочу предложить всем жителям нашей страны воспользоваться новыми возможностями, которые предоставляет Life Control», — сказал он.

Центр «Умный дом» представляет собой интеллектуальную систему для контроля и управления различными датчиками, при использовании которых можно создавать правила, обеспечивающие безопасность и удобство жилого помещения. В частности, он поддерживает такие устройства, как «Умная лампа», «Умная розетка», датчики открытия окон и дверей, движения, дыма, протечки воды, качества воздуха и другие.

Управление осуществляется через специальный портал , а также через мобильное приложение, установленное на смартфоне или планшете. Пользователь может задавать параметры работы устройств и сценарии их совместного функционирования.

Информация о важных событиях в режиме реального времени поступает к владельцу в виде push-уведомлений или по электронной почте.

Мобильное приложение Life Control можно загрузить из Google Play и App Store.