Видеонаблюдение «Ростелекома» без сбоев отработало на досрочном ЕГЭ в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Система видеонаблюдения, организованная «Ростелекомом» на территории Пензенской области при проведении досрочного единого государственного экзамена, отработала без сбоев, продемонстрировала полную готовность и надежность. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«В рамках государственного контракта, заключенного с Институтом регионального развития Пензенской области, специалистами компании осуществлены проверка и настройка программного обеспечения, пусконаладочные работы программно-аппаратных комплексов в пунктах проведения государственной аттестации», — сказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что во время основного этапа ЕГЭ в Пензенской области в общей сложности будут организованы 28 пунктов проведения экзамена и один региональный центр обработки информации на базе губернского лицея для одаренных детей.

«Видеонаблюдение будет осуществляться в 453 аудиториях с 906 видеокамерами. В ходе проведения ЕГЭ видео из всех аудиторий будет доступно общественным наблюдателям в режиме реального времени на специальном интернет-портале , записи экзаменов будут храниться в центре обработки данных и могут быть затребованы для просмотра в случае возникновения спорных ситуаций. Одновременно с порталом смогут работать не менее 10 тыс. пользователей. Для обеспечения их полноценной поддержки «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в формате 8-800», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в ситуационно-информационном центре «Рособрнадзора» при проведении ЕГЭ будет функционировать видеостена, на которую будет транслироваться видео из пунктов проведения госэкзамена, что позволит собрать общую информацию из всех регионов и осуществлять оперативный контроль за процессом.

В дни проведения экзаменов планируется оперативное дежурство специалистов «Ростелекома» в каждом учебном заведении с видеонаблюдением за ЕГЭ.