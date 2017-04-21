В Пензе дан старт двухдневной конференции разработчиков ПО «Secon» Связь и ИТ

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. IX межрегиональная конференция разработчиков программного обеспечения «Secon», которая в 2017 году впервые проводится в двухдневном формате, начала свою работу на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в пятницу, 21 апреля.

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Мероприятие стало самым масштабным за все время своего существования.

В роли спикеров и экспертов на конференции выступят около 50 специалистов из четырех стран — Сербии, Белоруссии, Люксембурга и 11 регионов России. Ожидается в общей сложности 1 тыс. участников.

Перед началом основной программы все желающие в фойе могли ознакомиться с выставкой IT-компаний и их проектов, после чего собравшиеся перешли в зал, где состоялась церемония открытия.

Приветствуя участников мероприятия, губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на стремительное развитие отрасли и возникающий в связи с этим дефицит квалифицированных кадров.

«Сегодня IT-компании на пензенской земле развиваются: их создано свыше 150, в них работают более 1 тыс. человек. Спрос на кадровое обеспечение этих компаний растет», — отметил глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, власти Пензенской области осознают важность поддержки данной сферы, в связи с чем в 2016 году было принято решение о создании IT-колледжа.

В свою очередь президент ассоциации разработчиков ПО «Secon», руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин выразил признательность всем, благодаря кому конференция превратилась в столь масштабное мероприятие с программой, которая представляет интерес для широкого круга специалистов.

Он кратко анонсировал некоторые секции, сделав особый акцент на дискуссии «Уезжать нельзя остаться», запятую в названии которой участникам предстоит поставить в процессе обсуждения.

«Я приглашаю всех принять активное участие, поскольку в результате панельной дискуссии будет выработана резолюция, которая будет использована при формировании стратегии развитии региона до 2035 года», — сказал организатор «Secon-2017».

Рабочую часть конференции открыл менеджер отдела проектной деятельности и фандрайзинга Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Игорь Куприенко, который представил доклад на тему роли вуза в формировании IT-кластера.

Организатором IX межрегиональной конференции «Secon» является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, в состав которой входят компании «CodeInside», «Bit.Games», «FunCorp», «Rails Jedies», «Тортуга», «Росоператор», «Мое Дело» и «Vigrom Corp.».

С 2013 года мероприятие поддерживает правительство Пензенской области.

С 2014 года соорганизатором выступает АО «Центр кластерного развития».

В 2017 году первый день конференции, 21 апреля, заявлен как нетехнический. Работа организована по секциям «Управление персоналом», «Образование и бизнес», «Развитие бизнеса», «Работа на внешних рынках», «IT как драйвер развития региона», «Управленческий и бухгалтерский учет».

Второй день будет похож на прежние конференции «Secon». Запланировано обсуждение последних трендов в технологиях и инструментах разработки ПО, методологии и управлении проектами. Будут представлены доклады по базам данных, frontend разработке, контролю качества, информационной безопасности и другим направлениям.