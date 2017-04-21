«Ростелеком» расширяет возможности тарифного плана «Игровой» для «Домашнего интернета» Связь и ИТ

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. «Ростелеком» расширяет возможности тарифного плана «Игровой» на услугу «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр, проживающих в том числе в Пензенской области.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, пользователям тарифа стала доступна для подключения новая опция от сервиса 4game («Фогейм»), которая дает преимущества в популярных играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

«4game от компании Innova — одна из крупнейших игровых платформ в России и СНГ, имеет 25 млн. зарегистрированных пользователей. Все игры русифицированы и адаптированы для нашей страны, имеют круглосуточную техническую поддержку на русском языке. При подключении опции «Фогейм» пользователи тарифа «Игровой» получают приветственный бонус, а также игровые преимущества, которые позволяют быстрее добиваться высоких результатов в онлайн-играх платформы. Ежемесячная стоимость тарифного плана «Игровой» не изменится и составляет от 850 рублей — в зависимости от региона предоставления услуг», — пояснили в пресс-службе.

Вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина отметила, что тарифный план «Игровой» создан специально для российских игроков.

«Он объединяет то, что им нужно — высокую скорость доступа в интернет до 250 Мбит/с и эксклюзивные опции, которые позволяют быстрее добиваться побед. Мы изначально говорили о стремлении расширить возможности тарифа и привлечь новую аудиторию. Благодаря опции «Фогейм» мы выходим на более молодых пользователей. «Ростелеком» и дальше будет развивать тариф «Игровой», чтобы он отвечал потребностям игроков любых возрастов и предпочтений. С эксклюзивными опциями наши абоненты смогут быстрее добиваться побед в любимых играх», — сказала она.

В свою очередь директор по игровым проектам компании Innova Иван Мороз подчеркнул, что партнерство с компанией «Ростелеком» является большим шагом в развитии платформы «Фогейм».

«С тарифом «Игровой» мы открываем для наших пользователей новую возможность: теперь они могут играть в игры «Фогейма» не только бесплатно, но еще и получая весомые бонусы. Все, что для этого нужно — использовать интернет-тариф от «Ростелекома». Мы уделяем особое внимание построению долгосрочных отношений с пользователями, поэтому и в дальнейшем планируем создавать выгодные условия для российских игроков совместно с «Ростелекомом», — добавил он.

«Ростелеком» — интернет-провайдер №1 в России по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет, обслуживает более 12,3 млн. домохозяйств и предприятий.

Предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет», соответствующую различным стилям потребления услуги, компания также развивает нишевые предложения для клиентов с четкими предпочтениями. Одно из таких целевых предложений — тарифный план «Игровой», который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.