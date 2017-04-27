В «МегаФоне» дали рекомендации пензенцам, как сэкономить на связи в праздники Связь и ИТ

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Специалисты компании «МегаФон» подготовили рекомендации для жителей Пензы, которые в период предстоящих майских праздников планируют поездки по стране или за границу и хотят при этом сэкономить на связи.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон», в поездках по России для абонентов доступны «домашние» цены.

«Из всех мобильных услуг в любом путешествии самые необходимые — голосовая связь и интернет. Цены на них в роуминге не должны кусаться. Впрочем, теперь для экономии уже не всегда нужно подключать специальные опции. Так, на тарифах линейки «Все включено» звонки внутри сети — безлимитные, а на пакетах M, L, XL и VIP привычные цены действуют не только дома, но и в поездках по России. Абоненту нужно лишь выбрать пакет услуг «нужного размера», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что также доступнее стала международная связь.

«Для зарубежных поездок тема экономии на связи еще актуальнее. Оператор и здесь идет навстречу пожеланиям своих абонентов — цены на мобильный интернет были снижены на порядок. Так, цена 1 Мб принятых или переданных данных начинается с 5 рублей, а для звонков можно подключить опцию «Весь мир» или пакет минут. В этом случае цены будут до трех раз меньше базовых», — пояснили в пензенском отделении.

В компании обратили внимание на то, что в поездках пригодится мобильное приложение «МегаФон.ТВ».

«Особенно выгодно использовать его тем абонентам, которые подключены на тарифы «Все включено». До 30 ТВ-каналов и до четырех фильмов каждый месяц будут доступны бесплатно. Перед поездкой рекомендуется подключить «Личный кабинет», чтобы оперативно управлять расходами, видеть, какие тарифы и опции подключены, а также менять их в зависимости от потребностей. «Личный кабинет» особенно поможет клиентам, которые находятся вдали от фирменных салонов компании «МегаФон», например за границей», — сказали в пресс-службе.

В пензенском отделении также предложили воспользоваться специальными условиями при покупке товаров в салонах и интернет-магазине компании «МегаФон».

«Там предлагаются десятки моделей мобильных гаджетов, в том числе весьма демократичные по стоимости, но даже эти цены можно снизить. Если вплоть до 14 мая купить любое оборудование и аксессуары, то следующее приобретение обойдется дешевле — нужно только сохранить купон, полученный во время совершения предыдущей покупки. Воспользоваться им можно через две недели, при этом скидка составит до 20% от обычной цены мобильного устройства или аксессуаров к нему», — резюмировали в пресс-службе оператора.