«МегаФон» разработал комплексное предложение для онлайн-касс Связь и ИТ

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Комплексное предложение от «МегаФона» позволит передавать в режиме онлайн информацию с касс и терминалов оплаты в Федеральную налоговую службу из любого магазина Пензенской области.

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«К 1 июля 2017 года в соответствии с изменениями законодательства порядка 1,15 млн. налогоплательщиков, занятых в сфере розничной торговли, которые используют кассы, должны передавать данные о совершаемых операциях онлайн через аккредитованных операторов фискальных данных. По данным ФНС, уже более 70 тыс. налогоплательщиков перевели на новый порядок 220 тыс. кассовых аппаратов. Объем очень большого чека — около 400 позиций — составляет 31 Кб, а небольшого — менее 1 Кб», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон».

В компании добавили, что новое предложение включает в себя услуги аккредитованного партнера — оператора фискальных данных Ofd.ru по обработке и передаче электронных чеков в Федеральную налоговую службу.

«Базовая стоимость составляет 3 тыс. рублей за 13 месяцев и будет зависеть от количества подключенных касс и дополнительных услуг», — уточнили в «МегаФоне».

В пресс-службе отметили, что также клиентам будет доступна платформа управления SIM-картами, веб-интерфейс которой позволит настроить дистанционную блокировку карты, чтобы избежать несанкционированного использования в точках продаж, проверить ее работоспособность и следить за балансом.

«В ежемесячную абонентскую плату в размере 100 рублей специального тарифа для касс «Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники» включен неограниченный объем передачи электронных чеков, чтобы клиент смог сосредоточиться на ведении бизнеса и не задумывался о расходах на связь», — пояснили в «МегаФоне».

По словам директора Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон» Алексея Брюхачева, компания любого масштаба может легко подключиться к данной услуге — необходимо зайти на сайт оператора и отправить заявку на подключение.

«В работе с телекоммуникационным оператором нашим корпоративным клиентам важно не просто получить услугу связи, а найти решение для своих актуальных бизнес-задач. «МегаФон» под конкретную потребность бизнеса создал комплексную услугу, в которую входят специальный тариф с удобным сервисом управления SIM-картами и предложение от нашего партнера Ofd.ru», — отметил он.