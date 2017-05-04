«Ростелеком» ко Дню Победы представит видеоколлекцию «Война за линией фронта» Связь и ИТ

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Видеоколлекция «Война за линией фронта», посвященная Дню Победы, будет доступна пензенским абонентам «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» с 5 по 15 мая.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«В коллекции собраны фильмы о женщинах и детях военного времени — от классики до недавних премьер. Есть возможность пересмотреть советскую ленту «Летят журавли» 1957 года Михаила Калатозова и «Иваново детство» 1962 года Андрея Тарковского. Новое кино представляет фильм «А зори здесь тихие» 2015 года от режиссера Рената Давлетьярова», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании добавили, что также в коллекцию включена последняя работа Андрея Кончаловского — фильм «Рай», который рассказывает историю русской аристократки и участницы французского сопротивления Ольги.

«Этот фильм собрал множество отечественных и зарубежных наград, включая «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2016 года», — отметили в пресс-службе.

В «Ростелекоме» уточнили, что зарубежное кино представляет итальянская трагикомедия Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» 1997 года, где отец убеждает сына, что их нахождение в концлагере — большая игра и нужно получить главный приз.

«Также в коллекцию вошли пронзительная киноистория «Мальчик в полосатой пижаме» 2008 года, рассказанная от лица 8-летнего сына коменданта концентрационного лагеря, который познакомился и подружился с юным узником; кинолента «Воровка книг» 2013 года — история жизни 9-летней Лизель, которая очень любила читать; недавняя голливудская премьера «Союзники» 2016 года с Брэдом Питтом и Марион Котийяр в главных ролях», — добавили в компании.

По словам директора по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрея Голованова, в новой коллекции военного кино собраны фильмы, которые отражают женский и детский взгляды на страшные события.

«Коллекция будет интересна зрителям разных возрастов, потому что в ней представлены очень искренние и пронзительные киноистории, которые происходили в разных странах. Выходные дни накануне Дня Победы — самое подходящее время чтобы посмотреть или пересмотреть такие фильмы, почтить память безвинно погибших, вспомнить тех, что воевал или трудился в годы Великой Отечественной войны», — сказал он.

«Интерактивное телевидение» — федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуются 4,2 млн. семей по всей России. Услугу можно настроить индивидуально.

«Ростелеком» транслирует более 200 телеканалов. «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, а также архивом программ.

Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D, а также мультфильмы, концерты и познавательные программы.

Сервис «Мультискрин» позволяет объединить до пяти экранов для просмотра ТВ- и видеоконтента: телевизоры, компьютеры и ноутбуки, планшеты и Smart TV.