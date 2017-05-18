«Ростелеком» принял участие в выставке достижений связистов в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Пензенский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в выставке достижений связистов региона, которая была организована в областной филармонии в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню радио.

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Перед зданием филармонии была представлена передвижная измерительная лаборатория волоконно-оптических линий связи. О ее возможностях сотрудники «Ростелекома» рассказали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Данный автомобиль предназначен для проведения испытаний и технологического обслуживания волоконно-оптических линий связи в суровых климатических или полевых условиях. Благодаря такому транспорту связисты могут более оперативно устанавливать места повреждений на линиях и реагировать в аварийных ситуациях. Также специалисты могут прямо на месте провести монтаж волоконно-оптического кабеля.

В холле филармонии директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов рассказал Ивану Белозерцеву о возможностях проекта «Устранение цифрового неравенства», системе фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Безопасный регион».

В частности, в рамках демонстрации проекта «Устранение цифрового неравенства» с помощью видеокамеры, установленной в малонаселенном селе — совхозе Уваровский Иссинского района — гости смогли увидеть изображение в реальном времени в высоком разрешении.

Эта функция доступна благодаря оптике, построенной по проекту «Устранение цифрового неравенства», и точке доступа в интернет, позволяющей выходить в сеть на скорости до 10 Мбит/с.

В ходе торжественного мероприятия почетной грамотой и благодарностью губернатора Пензенской области за многолетний добросовестный труд, достижение высоких показателей были удостоены сотрудники Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Светлана Сюзюмова и Владимир Солдатов.