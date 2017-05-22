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Клиенты «МегаФона» и «Дом.ru» за год сэкономили 100 млн. рублей

14:52 | 22.05.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Клиенты «МегаФона» и «Дом.ru», участвующие в проекте «Практичный выбор», в том числе проживающие в Пензенской области, за год сэкономили на услугах связи почти 100 млн. рублей.

Клиенты «МегаФона» и «Дом.ru» за год сэкономили 100 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В прошлом году операторы объединили домашний интернет и цифровое телевидение с мобильной связью и предоставили клиентам возможность экономить до 600 рублей каждый месяц. География проекта, запущенного в апреле 2016 года, постоянно росла и сейчас охватывает 32 города. В «Практичном выборе» участвует более 120 тыс. клиентов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения «МегаФона».

В компании напомнили, что пользователь получает постоянную скидку в размере 20% на услуги «МегаФона» и еще 20% — на интернет и цифровое ТВ от «Дом.ru».

«Акция распространяется на один договор с «Дом.ru» и от одного до трех номеров, зарегистрированных на одного абонента «МегаФона». Предложение выгодно для семейного бюджета: скидка предоставляется на каждую SIM-карту», — уточнили в «МегаФоне».

В пресс-службе отметили, что для участия в проекте необходимо с паспортом подойти в любой центр продаж «МегаФона» или «Дом.ru» и оставить заявку на участие в акции.

«Скидка будет предоставлена с текущего или следующего периода начисления абонентской платы в зависимости от тарифа. Новые клиенты могут ознакомиться с тарифами и оставить заявку на подключение на сайтах компаний», — пояснили в «МегаФоне».

В компании сообщили, что клиентам «Дом.ru» доступны 213 телеканалов, 84 из которых — в HD-качестве.

«МегаФон» предлагает мобильный интернет-доступ на скорости до 450 Мбит/с», — подчеркнули в пресс-службе.

По словам коммерческого директора «МегаФона» Влада Вольфсона, долгосрочной целью компании является существенное снижение оттока клиентов и увеличение их срока пребывания с оператором.

«Поэтому проекты, направленные на создание максимально комфортных условий обслуживания цифровым клиентам, находятся в фокусе нашего внимания. Проект с «Дом.ru» позволяет получать клиентам услуги связи от лидеров рынка и это выгодно отличает его от других подобных предложений», — пояснил он.

В свою очередь директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов отметил, что компания видит хороший эффект от вложенных инвестиций в совместный проект с «МегаФоном».

«Большинство клиентов пользуются несколькими видами услуг связи. Мы внимательно изучили обратную связь от них и сформировали предложение с уникальным набором характеристик, поэтому каждый месяц количество участников «Практичного выбора» растет, а отток снизился на 30%, чем в среднем по базе. Пакетирование мобильных и фиксированных услуг становится одним из трендов отрасли. Клиенты экономят, не ограничивая себя в использовании услуг связи», — сказал он.
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