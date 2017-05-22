В Пензенской области стартовали продажи детских часов-телефонов от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. «Ростелеком» начал реализацию детских часов-телефонов на территории Пензенской области.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Интеллектуальные устройства со встроенным GPS-трекером дают возможность родителям отслеживать местонахождение ребенка в режиме онлайн, отправлять ему сообщения, принимать и совершать звонки. Для ребенка часы-телефон — это одновременно и модный аксессуар и оригинальный гаджет нового поколения с часами, будильником и шагомером, позволяющий оперативно связаться с родителями и при необходимости воспользоваться кнопкой SOS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании подчеркнули, что функциональные возможности часов-телефона, в первую очередь, нацелены на обеспечение безопасности ребенка.

«Это ценный помощник для родителей, которые хотят быть в курсе дел своих детей и желают максимально оградить их от опасных ситуаций. Часы помогут отследить перемещения ребенка во время учебного процесса, не упустить из виду собственного малыша в местах скопления народа, например, в метро или торговом центре, позволят контролировать его во время прогулок», — пояснили в «Ростелекоме».

В пресс-службе отметили, что в комплекте с гаджетом идет микро SIM-карта от «Ростелекома».

«При помощи мобильных приложений для iOS и Andoid можно заранее определить зону безопасных перемещений. При выходе ребенка из определенной родителями гео-зоны сработает sms-оповещение. Мгновенное оповещение придет в случае, если ребенок воспользуется тревожной кнопкой SOS», — добавили в компании.

В «Ростелекоме» уточнили, что для абонентов компании действует специальное предложение, которое предполагает приобретение товара в рассрочку на 12 и 24 месяцев с минимальным первоначальным взносом.

«Воспользоваться им могут абоненты, не имеющие задолженности по платежам», — подчеркнули в компании.

В «Ростелекоме» отметили, что более подробную информацию об устройстве можно узнать на сайте или по телефону: 8-800-1000-800.