«МегаФон» запустил тарифную линейку нового поколения «Включайся!» Связь и ИТ

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. «МегаФон» предложил абонентам, в том числе проживающим в Пензенской области, линейку тарифных планов «Включайся!» для нового поколения пользователей мобильной связи.

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При ее создании был проанализирован большой массив данных, в итоге линейка построена на реальных интересах так называемых «цифровых пользователей» — говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях или смотреть видео.

По данным оператора, на таких абонентов приходится более 60% новых подключений «МегаФона», а свыше 25% владельцев смартфонов выходят в интернет при помощи сети 4G.

«При создании линейки «Включайся!» было решено изменить отношение абонентов к сотовой связи. Если раньше они могли выбирать среди предложений операторов только тарифы с пропорциональным увеличением всех услуг внутри пакета — чем выше абонентская плата, тем больше объем включенных минут, SMS и интернет-трафика, при этом пакет не использовался клиентом полностью, то теперь не нужно подстраиваться под обстоятельства», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в Пензенском региональном отделении ПАО «МегаФон».

В компании пояснили, что включенный в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствует интересам клиента, поэтому он не содержит, как прежде, избыточных услуг.

Название каждого тарифа в линейке свидетельствует о предпочтениях абонента.

Так, тарифный план «Включайся! Общайся» предназначен для людей, которые любят оставаться на связи и изучать сетевое пространство. Теперь они могут общаться со своими близкими и наслаждаться интернет-сервисами — мессенджерами, социальными сетями и безлимитным доступом к «МегаФон.TV».

«Включайся! Слушай» — тарифный план, который подойдет для тех, кто любит жить под музыку. Приобретая его, абонент получит доступ к таким сервисам, как «Яндекс Музыка», «Музыка» в социальной сети «ВКонтакте», Boom и Zvooq.

Тарифный план «Включайся! Говори» оценит тот, кто любит звонить своим близким как можно чаще и поддерживать общение на расстоянии. Он предусматривает большой пакет минут и безлимитное общение в мессенджерах.

«Включайся! Смотри» — тарифный план для абонентов, которые предпочитают проводить время за просмотром любимых фильмов и видеороликов. Он дает безлимитный доступ к «МегаФон.TV», возможность пользования расширенным пакетом социальных сетей и видеоприложений YouTube, Rutube и Vimeo.

Абоненты, которые активно общаются в мессенджерах и через SMS, могут выбрать тарифный план «Включайся! Пиши». 100 SMS-сообщений и безлимитное пользование мессенджерами позволит им не ограничивать себя и всегда быть на связи с близкими.

Помимо этого, доступен тарифный план «Включайся! Премиум», который включает в себя 4 тыс. минут, 20 Гб интернета, безлимитное пользование «МегаФон.TV», доступ к музыкальным и видеоприложениям, а также пользование социальными сетями и мессенджерами.

Линейка нового поколения «Включайся!» позволяет не только приобрести наиболее подходящий тарифный план, но и самому расширить базовые возможности выбранного предложения — добавляя в зависимости от необходимости нужные опции: SMS, интернет-трафик, минуты разговора и другие.